由於季後賽態勢提早底定，也讓11日的超級籃球聯賽(SBL)例行賽變成板凳大出清！面對少了基恩、呂政儒及林宜輝3名主力戰將的裕隆，高雄九太終場92比70輕鬆拿到下半季第4勝，其中3勝都從裕隆手上拿到，儼然變成裕隆剋星。

相較於裕隆一口氣輪休3大主力，且讓才剛結束禁賽兩場的「印度姚明」布拉只打16分鐘，九太仍讓大洋將艾凡斯打了30分鐘，貢獻34分、13籃板，于煥亞13分，「一年級生」陳懷安也拿13分、7籃板及6助攻，算是交出下半季代表作。

「劉嘉發教練主要叫我上場就是傳球助攻，做好自己在大學期間坐過的工作，儘管我先前很多場都沒打，但今天我有不少上場時間，劉教練很重視Motion進攻，就是上去努力做好自己工作。」陳懷安表示，「就是把握每次的上場時間。」

比起「認真」打最後兩場例行賽，裕隆的心思早已提前放到下周二登場的年度挑戰賽，屆時他們將跟桃園璞園進行5戰3勝制比賽，誰能搶先拿到第3勝，就可拿到今年總冠軍賽門票，面對包辦上、下半季冠軍且帶總冠軍賽1勝優勢的台啤。

(中時 )