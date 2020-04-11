整地不慎挖斷自來水管 台東大馬路淹成河流 18:252020/04/11 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 噴灑高度約有2層樓高。（楊漢聲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 噴灑高度約有2層樓高。（楊漢聲攝） 馬路成河流！台東利吉大橋附近1處果園，11日下午有怪手在整地時疑似不慎挖斷自來水管，自來水從管線噴灑而出，有兩層樓高，將路面淹成河流，有騎機車民眾經過也全都被淋成落湯雞，十分狼狽。 從利吉大橋橋頭望去。就能看見出噴灑出的自來水，彷如水舞般有2層樓高，大量的自來水從空中落下非常壯觀，整地人員說，已經通知人員前來維修，等等就會修復完成了，附近民眾也明顯感到水壓變小，但還好沒出現無水可用的情形。 (中時 ) #自來水 #台東 #河流 #大橋 #利吉 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免清明連假成防疫破口 台東縣府員工熱區景點足跡調查 18:502020/04/07 生活 疫情衝擊part time勞工 台東縣政府釋出500職缺 18:282020/04/08 生活 台13線三義段路面塌陷 全線封閉 20:562020/04/08 社會 桃消防栓設置 以救災為優先 04:102020/04/09 地方新聞 消防栓緊鄰禁停線 5度被撞斷 04:102020/04/09 地方新聞 磐儀 獲台水智慧水表標案 04:102020/04/10 證券．權證 苗栗縣6山泉水 4處不合格 04:102020/04/10 地方新聞 空軍士官蔡學良案重啟調查 蔡母：希望釐清傷口槍枝 13:432020/04/10 社會 誠品書店掰了！4月底確定離開台東 16:312020/04/10 生活 空軍中士自殺案 12年後重啟調查 04:102020/04/11 地方新聞 社會熱門新聞 內湖民眾整地 意外發現女屍 - 社會 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 萬象 賞花旗木二水源泉站湧人潮 5歲男童遭火車擦撞！ - 社會 早上才出席市府教審會 小學校長下午昏倒不治 - 社會 酒店防疫說關就關 大學教授秒收「熟客簡訊」：妹子包送到府 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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