噴灑高度約有2層樓高。（楊漢聲攝）

馬路成河流！台東利吉大橋附近1處果園，11日下午有怪手在整地時疑似不慎挖斷自來水管，自來水從管線噴灑而出，有兩層樓高，將路面淹成河流，有騎機車民眾經過也全都被淋成落湯雞，十分狼狽。

從利吉大橋橋頭望去。就能看見出噴灑出的自來水，彷如水舞般有2層樓高，大量的自來水從空中落下非常壯觀，整地人員說，已經通知人員前來維修，等等就會修復完成了，附近民眾也明顯感到水壓變小，但還好沒出現無水可用的情形。

(中時 )