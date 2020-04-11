車上裝了行車記錄器，除了對自己車子萬一發生擦撞，多一分保障外，有時還會有「意外加值」。南部地區有位人妻，背著老公與小王車震，兩人激情渾然忘我之際，人妻嬌喊「乳溝癢、幫我擦」都被車內行車記錄器清楚錄下，綠光罩頂的老公無意間聽到這段錄音，瞬間怒火中燒告上法院，求償30萬元。

這對已經結婚快10年的夫妻，老公發現妻子經常外務纏身，甚至沒有回家的路，本不以為意，但是有次無意間看到老婆與一名男子的手機社群對話出現曖昧詞句，令他認為事情並不單純，到後來有次檢視汽車內的行車記錄器，竟然有一段不堪入耳的親暱對話，因此將所有證據蒐齊提告。

在給法官法佐證的對話中，法官發現有，「胸部長了一顆小痘痘，哼哼，胸部，乳溝，乳溝...，嗯，幫我擦藥喔」、還有人妻對小王說，「我愛你」、「抱了你2下、摸了你耳朵3下、親你的背3下，...，然後呢，大概跟你躺，又躺了一下」。

小王則對這段錄音稱說並不是他與人妻的對話，強調他與人妻只是朋友，並沒有不正常交往關係。不過，汪女卻坦承有對小王說了愛你」，「因為他幫我很多，日久生情應該有，也有在他家過夜過，有時沒熱水會去他家洗澡」等。

法官以此認定人妻與小王間有曖昧對話、互有愛慕之意，且人妻到過小王家過夜、洗澡這已超過一般社交行為，因此不採信小王說法，判他須賠償原告10萬元。全案可上訴。

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(中時電子報)