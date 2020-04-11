由台灣「杉朋娛樂」公司主導拍攝的英文電影《Give Me Beauty》，在本週公布的好萊塢Dreamachine國際影展春季競賽得獎名單中，一口氣拿下最佳劇情片、最佳男演員、最佳攝影三項大獎，等同入圍該影展，今年12月將在好萊塢年度競賽頒獎典禮獻映。該片也跟美國片商簽妥合作意向書，原訂今年暑假前將於全美上映，沒想到因疫情攪局，原訂投資回收計畫大受影響，讓杉朋娛樂很傷腦筋。

台灣「杉朋娛樂」主導拍攝的英文電影《Give Me Beauty》獲國際影展青睞。（杉朋娛樂提供）

《Give Me Beauty》為懸疑劇情片，由導演Steven LeFever和攝影Taylor Harris合力完成，獲得最佳男演員的是美籍男主角Ian Randoiph，女主角是日本女演員早川智子，專責負責製片工作的，則是杉朋娛樂的資深合夥人呂秉原 (Edward Lu)。劇情描述一位美國旅行者在東京碰上懸疑事件，透過精湛的演技、攝影和鋪陳劇情，因此獲得美國片商青睞，也得到國際影展的肯定。

杉朋娛樂總經理呂孟娟指出，原計畫是在美國連鎖影城「獨立製片特別欣賞」檔期上映後，緊接著在Amazon Prime上架，現在上映計畫受疫情影響胎死腹中，杉朋娛樂正在跟投資方、製作夥伴共商補救之道，希望台灣文化部的紓困方案能協助度過難關。

呂孟娟表示，奪下國際影展3項大獎「有點喜出望外」，但其實過去杉朋娛樂和日本、美國的團隊合拍過2部短片，從中學習許多製片經驗，熟悉美國電影市場的發行管道，今年才能完成第一部劇情長片，而且在行銷和上映各方面做好安排，希望投資能夠順利回收。

台灣「杉朋娛樂」主導拍攝的英文電影《Give Me Beauty》在今年好萊塢Dreamachine國際影展春季競賽獲三大獎項。（杉朋娛樂提供）

呂孟娟也強調，過去幾年台灣影視圈景氣不是太好，許多人前往大陸發展，杉朋娛樂則選擇朝美國市場「探險」；雖然 《Give Me Beauty》這部電影尚無台灣演員和技術人員的參與，但整個製作和行銷的平台建立之後，台灣的人員、專業、資金、以及其他許多元素必然會一一導入。

杉朋娛樂參與國際合作的第一部作品是東京、關島兩地拍攝的短片《HAYI GAITANO ESTE》，2017年曾在夏威夷的檀香山電影獎獲得「金卡胡納」獎；第二部作品是在東京拍攝的短片《GAIKOKUJI》，該片2018年入選和入圍日本、泰國、英國、美國、紐西蘭等多項影展。

台灣「杉朋娛樂」主導拍攝的英文電影《Give Me Beauty》在今年好萊塢Dreamachine國際影展春季競賽獲三大獎項。（杉朋娛樂提供）

台灣「杉朋娛樂」主導拍攝的英文電影《Give Me Beauty》在今年好萊塢Dreamachine國際影展春季競賽獲三大獎項。（杉朋娛樂提供）

英文電影《Give Me Beauty》獲國際影展青睞，幕後主導團隊為台灣「杉朋娛樂」。（杉朋娛樂提供）

(中時 )