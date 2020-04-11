台南市新營文化中心每年的重頭戲「新營藝術季」11日低調開幕，受新冠肺炎疫情影響，開幕儀式取消，多場相關活動也取消或順延，首場活動由「蘇俊穎木偶劇團」打頭陣，因應防疫，蘇俊穎還替布袋戲偶戴上口罩，演出台語版「防疫RAP」，提醒民眾正確防疫觀念，相當有趣。

台南市政府文化局長葉澤山表示，「2020新營藝術季」自4月11日起一直到5月底，許多演出都因疫情取消或延期，看到歐洲民眾因居家令待在家，卻仍以音樂、歌唱、模仿名畫等方式娛樂解悶，更能讓人感受到藝術對於生活的重要性，台灣人因此更應該珍惜，並且重視文化藝術。

今晚擔綱「2020新營藝術季」開幕演出的「蘇俊穎木偶劇團」，在演出前特別為布袋戲偶戴上口罩，表演台語版「防疫RAP」，提醒民眾正確防疫觀念外，融入「哈利波特」劇情的「羅傑的奇幻之旅」，現場暗藏機關，人物發出絕招的同時，觀眾區也有爆破效果，帶來4D觀劇體驗。

「羅傑的奇幻之旅」是以金光布袋戲融合哈利波特版的劇情，中西合璧，描述3個魔法學校的學生一起冒險犯難，拯救校長的故事，聲光效果絕佳，戲裡的大魔王「陰地魔」因為沒戴口罩被擊敗，也是時事哏。

蘇俊穎表示，現在的年輕人對布袋戲沒有興趣，比較喜愛西方的電影故事，因此創新演出，讓年輕人喜愛和支持台灣布袋戲。

(中時 )