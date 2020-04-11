台灣到底有沒有通知世衛組織新冠肺炎會人傳人？秘書長譚德塞說沒有，但疫情指揮官陳時中說病患有「隔離治療」，公衛專業人員即能研判有「人傳人」的可能。而目前可以找到的資料，最早提到「人傳人」的是香港醫師何栢良。

去年12月31日武漢發生7例非典型肺炎案例並接受隔離治療，台灣在同日（12月31日）以電子郵件通報世界衛生組織(WHO)，有提及病患正在進行「隔離治療」，希望WHO提高警覺，要求其提供進一步資訊。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞宣稱並未忽視台灣對新冠肺炎疫情的警示，但指出當時台灣的電郵並沒有提到「人傳人」的危險。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日表示，我方在電郵中特別提及「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能，但台灣當時尚未有確診病例，無法直接明示該疾病已人傳人。

不過到目前為止可以找到的新聞資料，最早提到「人傳人」字眼的是香港醫師何栢良。

根據《自由亞洲電台》報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良2020年1月1日在香港電台節目《千禧年代》表示，「現階段不適合下結論指不會人傳人」。

另據《東網》1月4日報導，何栢良1月4日出席電台節目時表示，「有充分理由相信當地發生懷疑人傳人情況」。

何栢良當時強調這次是重大傳染病事件，涉及呼吸道新病毒，屬於接觸傳染，亦無藥物治療，呼籲香港市民要提升個人衞生措施，到人多地方和醫院時，要戴口罩。

據了解，香港第一起新冠肺炎確診病例，據《風傳媒》1月22日報導，是一位39歲患者，1月21日由武漢搭乘高鐵，，最後抵達西九龍站，檢測後新冠病毒呈現陽性。

(中時電子報)