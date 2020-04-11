日本朝日電視台長壽深夜節目《塔摩利倶樂部》超人氣迷你單元《空耳hour》10日突然在節目中宣布暫時不再製播，令許多「空耳」迷錯愕，日媒推測是與日趨嚴重的新冠病毒疫情有關。

日本長壽節目「塔摩利俱樂部」視覺。（取自超日電視台節目官網）

1982年起播出的《塔摩利俱樂部》由日本民眾熟知《Music Station》主持人塔摩利主持，《空耳hour》可只算是節目主要內容的一段小過場，每次將觀眾所投稿「某首西洋歌曲的某一段歌詞，聽起來像是在用日語唱著○○○」玩諧音哏。

日本長壽節目「塔摩利俱樂部」招牌單元「空耳アワー」演出惡搞至極，廣獲觀眾喜愛。（YouTube畫面）

經常遊走低俗邊緣

而該單元另一精髓是無名演員「演」出那句歌詞呈現的日語情境，最後讓塔摩利判斷投稿的爆笑度可獲得哪項節目原創紀念品，由於歌詞語境並非翻譯而成，因此經常荒誕、惡搞、經常遊走低俗邊緣，讓觀眾笑翻、意猶未盡，短短不到5分鐘單元一玩就持續玩了至今已28年，也成了觀眾心目中經典。10日宣布停播，成了各大日媒娛樂頭條。

「空耳アワー」中塔摩利（右）與固定搭檔常被觀眾創意投稿逗到大笑。（YouTube畫面）

塔摩利聽聞單元要暫停，身為主持界常青樹的他僅淡定表示「好地好地、就暫停」並說「最近中止、暫停的很多啊。什麼時候再讓單元復活，我們也不知道。」網民對此發出一片哀戚聲，足見單元受喜愛程度。

(中時 )