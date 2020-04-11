恆春海巡隊10日晚上在白砂近海查獲3名漁民潛水打魚，起出珊瑚礁魚5公斤和潛水裝備，依違反《漁業法》函送法辦。（海巡第八巡防區提供／潘建志屏東傳真）

恆春海巡隊10日晚上在白砂近海查獲3名漁民潛水打魚，起出珊瑚礁魚5公斤和潛水裝備，依違反《漁業法》函送法辦。（海巡第八巡防區提供／潘建志屏東傳真）

墾丁海域1日公告開放夜航、夜潛至晚上10時，沒想到才10天就發生2起違規潛水打魚事件。10日晚上7時許海水第八巡防區人員，在白砂外海查獲3人違法打魚，起出漁獲5公斤及潛水裝備，漁獲皆有穿刺孔，3人依違反《漁業法》函送法辦。

墾丁國家公園管理處1日公告新修訂的《墾丁國家公園海域遊憩活動方案》，開放夜航、夜潛至晚上10時，許多保育人士憂心將助長夜間非法打魚惡行；沒想到海巡人員7日在鵝鑾鼻海域查獲2人違法潛水打魚，10日又再查獲3人。

恆春海巡隊7日晚上7時許獲報，在白砂外海離岸約200公尺處，有膠筏疑似違法潛水打魚，派出巡防艇前往。該膠筏當晚6時許剛出港，船上有3人，海巡人員登檢後查獲潛水裝備2組及氣瓶8支，漁獲有鸚哥魚、倒吊魚、剝皮魚等約5公斤及龍蝦2隻，魚體皆有穿刺孔，但查無魚槍。

海巡表示，3人使用潛水裝備打魚，將依違反《漁業法》第9條函送主管機關裁處，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。開放夜航、夜潛才10天就有2起非法打魚事件，墾管處表示，這是單一事件，和開放夜航、夜潛是兩回事，對於以合法掩護非法的夜潛打魚行為，將請警方加強取締。

(中時 )