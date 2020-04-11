內湖驚傳有民眾整地時發現一具輕生女屍，死者身上沒有證件。警方到場處步調查，發現死者是一月份離家，60多歲厲姓婦人，詳細結果有待進一步調查。

據悉，死者住中山區的獨居老人，經比對失蹤人口資料，查出婦人身分，在她家中發現留有遺書，疑似久病厭世，已通知家屬指認。

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