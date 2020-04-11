內湖民眾整地 意外發現女屍 18:482020/04/11 中時電子報 湯萱樂 、中時、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖民眾整地 意外發現女屍。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內湖驚傳有民眾整地時發現一具輕生女屍，死者身上沒有證件。警方到場處步調查，發現死者是一月份離家，60多歲厲姓婦人，詳細結果有待進一步調查。 據悉，死者住中山區的獨居老人，經比對失蹤人口資料，查出婦人身分，在她家中發現留有遺書，疑似久病厭世，已通知家屬指認。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #發現 #內湖 #女屍 #調查 #整地 也許您會感興趣 推薦閱讀 海洋輓歌 澎湖頻現海龜海豚屍體 01:312020/04/07 地方新聞 行駛快速路突熄火 大重機巡防火力救援 16:112020/04/07 社會 台東台11線上驚見稀有動物「食蟹獴」 警方協助安置 16:212020/04/07 社會 涉洩密警感冒 約談不時咳嗽調查官嚇一跳... 16:252020/04/07 社會 無法判別學生是否如實填寫 11景點調查形同虛設 16:502020/04/07 生活 「我覺得蠻難」法官裁定書出現烏龍 17:122020/04/07 社會 男子揚言縱火燒新店慈濟醫院 警方逮捕1嫌 17:262020/04/07 社會 恐怖巧合？高雄桶屍和羅東女屍案 民俗專家解析「上天安排」 15:492020/04/10 娛樂 房市亮點－台北房市 東湖生活圈 房價親民吸住戶 04:092020/04/11 產業．科技 整地不慎挖斷自來水管 台東大馬路淹成河流 18:252020/04/11 社會 社會熱門新聞 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 萬象 內湖民眾整地 意外發現女屍 - 社會 人妻乳溝癢 車震偷吃小王嬌喊「幫我擦」 - 社會 常見3大類酒店 最肉慾的消費最低 - 社會 早上才出席市府教審會 小學校長下午昏倒不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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