本周末縣府加強大街防疫，周五、六晚上實施人車分離、管制人流、戴口罩、量體溫等措施。（恆春警分局提供／潘建志屏東傳真）

本周末縣府加強大街防疫，周五、六晚上實施人車分離、管制人流、戴口罩、量體溫等措施。（恆春警分局提供／潘建志屏東傳真）

上周清明連假屏東墾丁大街湧現人潮，中央也緊急發出國家級警報，本周末縣府加強大街防疫，周五、六晚上實施人車分離、管制人流、戴口罩、量體溫等措施。不過受到國家警報影響，墾丁周末住房率不到2成，大街十分空盪冷清，攤商們有苦難言。

墾丁大街自從上周發出國家級警報後，遊客都被嚇跑了，本周大街幾無人潮。周末縣府加強防疫，實施人車分流大街徒步區、口罩臨檢、量體溫等措施，縣府人員及警察在路口，宣導口罩勿亂丟、保持社交安全距離、戴口罩、勤洗手、勿邊走邊吃，並準備1000個口罩備用。

10日晚上逛街人潮不多，大街冷冷清清，有遊客笑說「宣導人員和員警比遊客還多」、「這麼空曠要保持多大社交距離都沒問題。」不過攤商們全笑不出來，不少人乾脆不擺攤了，整條大街從原本最多時約400攤，只剩下約40、50攤。

王姓攤商表示，墾丁現在已變成「疫情重災區」，遊客來過後返家還要自主健康管理，誰敢來？清明連假後他的收入只剩2成。飯店業者表示，三月周六的住房率還有7成，現在只剩2成，國家防疫一定配合，但墾丁已變成全國矚目指標，業者要顧飯碗又不敢高調促銷，真是啞吧吃黃蓮。

此外，縣府也於用餐時間到各餐廳宣導，用餐採梅花座，並加強環境清潔維護，飯店及民宿也要落實及追溯旅宿實名制登記。縣府強調，後續的五一勞動節、端午節等假期，只要疫情未趨緩，墾丁大街都會繼續施行相關防疫措施。待疫情趨緩後，希望讓國人重拾消費信心，多到恆春半島旅遊。

(中時 )