台灣金屬樂團FUTURE AFTER A SECOND去發行首張專輯《OFiN》，並參與日本巡迴以及火球季，專輯在今年獲得國際肯定，以最佳金屬單曲〈Invert〉、最佳專輯封面設計及〈Invert〉最佳短片導演，三項入圍第18屆全美獨立音樂獎。《OFiN》是一張與國際接軌的專輯，也象徵台灣人走向國際。

〈Invert〉入圍了最佳金屬單曲以及最佳短片導演，整首歌在聽覺上除了創新的Djent編曲手法，更加入許多科技以及RAP CORE的元素，由葛萊美提名的混音師操刀製作，整首歌強而有力的編曲，歌詞主要闡述台灣人所面臨到的國際環境與政治問題，正象徵著樂團對台灣人所呼喊的聲音，視覺上由本次兩項入圍的邵安澤擔綱導演，MV以全動畫呈現，將台灣的政治現象搬上國際檯面，把選舉背後的警示作為架構，紅色與藍色卡片的選擇會造成怎樣的後果，最後粉身碎骨的又是誰。

針對第一次入圍國際獎項，FUTURE AFTER A SECOND的吉他手Nicky表示，這可能是一輩子只有一次的機會，一次入圍三項真的很難能可貴，雖然現在疫情期間，沒有辦法親自到美國紐約參加這場盛會，但這個肯定不只是對樂團本身有很大鼓舞的能量，是讓台灣更多的樂團可以在國際的場合上出現。此外，獲得兩項入圍的導演邵安澤也表示，在台灣玩金屬團真的很不容易，很難找到舞台，「感謝FUTURE AFTER A SECOND將這首主打歌交在我手上，讓我自由發揮創作，用動畫的方式完成實拍做不到的想像，也讓我講出想講的故事與概念」，希望不論是創作音樂還是影像，都能讓世界知道台灣是很厲害的國家。

台灣金屬樂團FUTURE AFTER A SECOND。（樂團提供）

台灣金屬樂團FUTURE AFTER A SECOND。（樂團提供）

(中時 )