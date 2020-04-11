以賣座電影《與神同行》再度爆轟的36歲韓星金東旭，在LINE TV戲劇《那個男人的記憶法》飾演患有「超憶症」的新聞主播，與小13歲女星文佳煐配對毫無違和感，化學反應滿滿，加上神秘跟蹤狂出沒、金東旭收恐嚇信、文佳煐房間被神秘跟蹤狂闖入，話題熱度飆高，本周全國平均收視達5.4%，刷新播出以來最高收視紀錄。

金東旭戲裡犀利毒舌，戲外穩重又暖心，文佳煐日前接受廣播訪問時，大讚金東旭演技好、聲音好聽，「常請我吃好吃的！」果不其然在劇組公布的最新花絮中，金東旭對著想吃薯條的文佳瑛說：「等一下買薯條給妳吃吧？」文佳煐眼睛瞬間發亮，撒嬌說：「嗯！等一下買、等一下買！」令網友笑稱金東旭是「經常請吃飯的哥哥」。

該劇描述韓國收視第一的新聞節目《News Live》男主播李政勳，從小罹患「超憶症」，把一年365天8760小時細節全記下來，文佳煐則飾演IG超過800萬人追蹤的女明星呂河珍，是身上行頭都會引發話題的「完售女」，卻失去重要記憶。一個是無法忘記的男人，一個是不得不忘記的女人，兩人展開一場無法預測的戀愛故事。

李鎮赫（左）劇中被女友賞耳光，金瑟琪剛好撞見，拿冰塊給他冰敷。（LINE TV提供）

有趣的是，參演選秀節目《PRODUCE 101》爆紅的23歲李鎮赫，這次獻出戲劇初體驗，飾演熱血菜鳥記者，卻被懷疑是跟蹤狂，遭飾演文佳煐妹妹及經紀人的金瑟琪暴打，打到他狂求饒，最後才知是烏龍一場，不只如此，李鎮赫劇中還被女友賞耳光，拿包包狂砸，簡直是挨打專門戶。《那個男人的記憶法》於LINE TV每周四、五中午12點更新。

(中時 )