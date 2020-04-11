鹿港北方福德祠為鹿港最早的土地公廟，廟身完整、且文物收藏頗豐；對於地方、宗教與建築史料皆具有重要意義。（彰化縣文化局提供／謝瓊雲彰化傳真）

溪湖分局埔心分駐所旁的舊館保甲事務所，是日治時期建築，但土地所有權卻分屬彰化縣警局與私人所有。（彰化縣文化局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府10日開會進行文資審議，決議新增6處歷史建築，至於已故寶島歌王位在故鄉埔心的黃三元故居，縣長王惠美也已在主管周報指示文化局成立專案小組，將依程序排定日期進行文資審查。

第1屆「彰化縣古蹟、歷史建築、聚落建築群、紀念建築、史蹟、文化景觀文化資產審議會」109年度第1次會議，共審議15案；其中，員林明治糖場南員林站、員林郡高等官舍、鹿港北方福德祠、北斗鎮日本豐里移民村大橋組指導官舍、埔鹽鄉大有陳順昌號等6處新增為歷史建築。

日治時期明治糖場南員林站，與縱貫鐵路軌道相連，車站本體、值班人員宿舍與三鐵共構軌道、轉轍器，原構法及原材料仍在；而位在員林市三民東街的總督府第四種高等官舍，建築內外空間仍保留原貌，獨門獨院、屬高臺式做法，見證當時日本人在台生活方式，且構造做法具有當時木作工藝之研究價值。

鹿港北方福德祠是全鹿港最早的土地公廟，廟身完整、文物收藏頗豐，木屏門雕刻為咸豐戊午年、1858年作品，彌足珍貴；北斗鎮的日本豐里移民村大橋組指導官舍，見證彰南地區曾是日本移民村歷史，原有的移民村建築多已拆除，僅存指導官舍本體建築及周遭道路系統保留完整，訴說著日治時期移民村之風貌。

1924年（日大正甲子年）興建的埔鹽大有陳順昌號，有銃樓、為防禦型建築之合院複合性建築；磚砌工藝細膩，有蜈蚣腳簷飾，右外護龍穀倉有增加通風採光之傳統工法太子樓，甚為罕見，正身及左右護龍屋頂構造融合傳統閩式瓦作及日式構法。建築裝飾包括郭新林家族風格之精緻彩繪，及鹿港書法名家鄭貽林之墨跡。

埔心鄉的舊館保甲事務所，磚造結構，具20世紀初官方辦公廳舍的建築工藝價值，西式屋架，屋頂下方有圈樑，正面成山牆立面，為日治末期紅磚造辦公廳舍典型，在全台保甲建築中具有稀少性。

(中時 )