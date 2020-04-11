金門後浦老街路面狹窄，商家延伸的遮雨棚、招牌、帆布及拉繩和電信、媒體事業單位的低空纜線，以及民眾隨意停放的汽、機車，均會嚴重影響消防車救災的行進。（李金生攝）

金門後浦老街路面狹窄，商家延伸的遮雨棚、招牌、帆布及拉繩和電信、媒體事業單位的低空纜線，以及民眾隨意停放的汽、機車，均會嚴重影響消防車救災的行進。（李金生攝）

消防救災車輛在後浦老街行進受到影響，存在公共安全問題。（縣府提供）

消防救災車輛在後浦老街行進受到影響，存在公共安全問題。（縣府提供）

獲選為〈全台10大觀光小城〉的金門後浦，老舊街道路面狹窄，商家招牌、遮陽帆布和雨棚林立，帶來消防救災的公安問題，縣府與金城鎮公所會勘後，決定輔導商家逐步改善，確保人口密集的城區安全。

根據地方文獻記載，清康熙19年（1680年）金門鎮總兵陳龍將署衙從金門城移駐後浦後，逐漸成為金門軍政、經濟中心。迄民國以後，涵蓋金城鎮城廂四里的後浦，居住人口更加密集，百年老街以其豐富的歷史底蘊和精彩的人文內涵，在2012年獲交通部觀光局評選後〈全台10大觀光小城〉之一。

但這座古樸小城卻因老舊街道狹窄，存在消防救災公安問題，楊鎮浯縣長關注鄉親居住安全，指示新上任的縣府建設處長文水成偕金城鎮長李誠智和4里里長，以及消防局、警察局、觀光處、養公所和電力、電信、媒體事業等單位會勘，擬訂可行的改進方案。

與勘單位以消防車通行及消防搶救作業空間來評估，確認老舊街區兩旁，尤其是莒光路、中興路部分商家延伸的遮雨棚、招牌、帆布及拉繩和電信、媒體事業單位的低空纜線，以及民眾隨意停放的汽、機車，均會嚴重影響消防車救災的行進。

文水成處長表示，基於提升舊城區的公共安全，縣府緊接將會同相關單位，逐步輔導商家進行改善，力求保持救災動線暢通，讓鄉親生命、財產平安有更多保障。

(中時 )