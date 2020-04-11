基隆市銘傳國中創立於日據時期，不僅為當地人重要的歷史回憶，該校籃球隊更曾獲得全國國中籃球聯賽乙組的亞軍，可謂基隆之光，但因校舍老舊不堪、球場漏水，讓師生們不堪其擾，市議員童子瑋於11日指出，目前已獲市長林右昌及教育處長林祝里支持，著手啟動以銘傳國中為核心的都市改造計畫，並已進入設計規劃階段，期盼能有效改善師生校園環境。

童子瑋表示，自己提出以都市再造的概念，從劉銘傳路的路幅延伸到銘傳停車塔的硬體設備更新，最後連結到銘傳國中的整體路廊及通學步道改善，他指出，銘傳國中為基隆辦學優良的學校之一，數理資優班更是許多學生的第一志願，因此改造計畫一提出，便獲得地方大力的迴響及肯定。

童子瑋指出，該計畫從點線面逐步規劃設計，其中，銘傳國中、劉銘傳路及仁二路，在尖峰時刻幾乎人車爭道險象環生，而家長開車接送小孩時，也因此造成地方交通打結，他強調，為確保學生及居民行走安全，他邀集各單位實際走一趟，並將通學路廊及通學步道的問題全盤進行改善的規劃，希望能有效改善學生及居民長期的困擾。

針對風雨球場的改善工程，童子瑋說，目前已爭取到890萬的預算補助，預計會在6月發包，並在暑假期間施作，期盼這座風雨球場，能提供學校師生一個更好的教學使用環境。

(中時 )