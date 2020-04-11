政府補助千家零售業上架電商平台，首波入選23家電商平台與建置服務業出爐。知名的蝦皮、PChome、露天市集、雅虎奇摩等大咖都報到，經濟部將先撥出7成零售名額供其服務，本月還有第二波名單。

另外，上架電商申請電話這兩天也被有興趣的零售店家打翻，多數商家關心電商業提供的優惠方案，報名時間，以及名額多寡等。

針對疫情零售業業績滑落，經濟部到年底前，撥1億補助1000家零售業者上架電商或建立官網，每家補助10萬元。本月1日起開放電商業申請，沒想到第一波就跑來54家申請，且幾乎大咖都來。

經濟部篩選後有23家通過，其中16家購物平台、7家為網站建置服務業，各家業者都祭出10萬元以下套裝方案。像是台灣樂天打出9萬5000元方案，包括進階版首頁版型設計、點數、折價券、超商免運補助。蝦皮則提出4種方案，協助上架商品、美編、專業課程、廣告、免運活動等。91APP則規劃電商豪華版與旗艦版兩套品牌官網建置方案。

由於多數電商都搶在第一波申請，商業司副司長陳秘順表示，會先把700家名額留給首波業者，保留300家，因本月25日還有第二波入選名單。至於電商踴躍，會採「先到先受理」方式，先協助零售業上架至少10項商品，拿到合約者，才會拿到補助款。

陳秘順指出，有興趣上架的零售業很多是餐飲類，不過要提醒這些店家，餐飲業上架外送平台與零售業上架電商這兩項服務，只能選擇一種，以免搶占名額。

(中時 )