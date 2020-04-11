不少民眾未戴口罩就在廟口夜市附近趴趴走，並且還有不少旅客在知名店家內用座位處，肩並著肩的緊貼著用餐。（吳康瑋攝）

基隆廟口夜市整條都空蕩蕩的，愛四路夜市攤販管理委員會祕書蔡毓琳指出，生意比平常至少下滑超過7成。（吳康瑋攝）

為防範新冠肺炎疫情群聚感染，中央流行疫情指揮中心日前公布，夜市、傳統市場管制方面，除攤商及消費者應全程配戴口罩外，也發布社交距離，提出總量管制計畫，包含規劃單一出入口等，攤位用餐座位若無法有效區隔，須採取隔板的防護，並且禁止民眾邊走邊吃。

記者實際前往觀察發現，廟口夜市沒有進行人潮分流，雖店家全體都有戴上口罩，但仍有不少民眾未戴口罩就在廟口夜市附近趴趴走，並且還有不少旅客在知名店家內用座位處，肩並著肩的緊貼著用餐，令人膽顫心驚。

基隆廟口愛四路夜市攤販管理委員會祕書蔡毓琳受訪指出，攤商自2月起皆全面戴上口罩及酒精消毒座位，以確保遊客飲食方面的衛生安全，而中央下令規劃單一出入口措施，她指出，廟口夜市包含巷弄，就有超過12個出入口，不太可能實行單一出入口的總量管制，目前廟口管委會只能趕忙訂製相關告示牌來勸導民眾遵守防疫措施，並要求全數店家都備妥酒精供遊客消毒，她說，「攤商也僅是跟政府借地做個小本生意，就算是警方也沒辦法做到強制封鎖道路，更何況是市民百姓」。

蔡毓琳表示，目前廟口的生意比平常下滑超過7成，若再採人流管制，根本沒意義，她呼籲政府可出面與中央協調討論，訂製適合在地夜市的防疫措施，賣香腸的商家則指出，人流管制是避免群聚感染的一個辦法，但通常是在人很多的時候施行，現在要好久才會來一組客人，連排隊都不需要，根本沒有群聚感染的可能，若再進行人流管制，只會讓生意越來越差。

不少民眾未戴口罩就在廟口夜市附近趴趴走，並且還有不少旅客在知名店家內用座位處，肩並著肩的緊貼著用餐。（吳康瑋攝）

(中時 )