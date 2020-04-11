A-Lin今舉辦線上音樂會，嘗試從夕陽日落唱到夜晚，也是她首度挑戰現場「零觀眾」的演出，對於台下「空無一人」，A-Lin笑說：「很新鮮，之前做過直播與歌迷互動，但線上音樂會是第一次，心情還是會緊張，透過近距離的螢幕觀看，大家會放大的可能不只有音樂，還有身材。」

A-Lin選在台北市一間五星級酒店21樓的露天平台開唱，以濃濃綠草地及木頭棧板營造大自然氛圍，讓聽眾看直播也能有如置身戶外般的感受，一同迎接落日，度過美好的夜晚；A-LIN說：「光是彩排的時候，就越唱心情越遼闊，希望能把這樣的好心情也帶給每個在家的聽眾，大家一起High．」

近來受疫情影響，有更多時間從事創作的她，搶先分享：「詞曲一直都有在不斷地創作，希望今年很快能推出全新的創作專輯。」她透露自己非常想念現場演出的感覺，每次站在台上唱歌或練團後，都覺得表演是件讓自己很抒發也很舒服的事，「回到家也會重複看自己的表演片段，很想念站在演唱會的舞台上」，A-LIN也不忘提醒大家保重身體，相信不久的將來很快能再與大家見面。

A-Lin今以線上直播方式開唱。（TME LIVE提供）

(中時 )