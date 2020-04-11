國民黨今天舉行「數位行銷科技長」海選的決選，經過七位評審的審議以及江啟臣主席親自面談後，最後決定由Dcard創辦人簡勤佑出任國民黨「數位行銷科技長」一職。江啟臣期許簡勤佑能為國民黨全面性的數位行銷工作帶來新氣象、新思維與新成就。

簡勤佑為台大資訊管理學系畢業，創辦的校園論壇Dcard，受到青年廣泛的參與、使用。國民黨認為，簡勤佑的想法具有網路行銷戰略的高度，以及實際執行的豐富戰術經驗，與國民黨當前希望全面性發展數位行銷的目標相符，是一位可以立即上手的「即戰力」，相信在簡勤佑的協助之下，國民黨的數位行銷工作可以更貼近青年人的想法，獲得更多的認同與支持。

江啟臣也特別感謝今天來參與決選的入選者，每一位提出的意見與想法都具有前瞻性與可行性，也都相當的優秀，但「數位行銷科技長」的職務僅能有一位，對於其他的遺珠之憾，他希望未來有更適切的合作方式，在各領域提出指教與建言，共同努力，成為國民黨最佳的夥伴。

(中時 )