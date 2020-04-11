週末假日，東大門夜市仍有3成店家「關門休息」。（王志偉攝）

火烤玉米業者黃小姐直說，苦撐，業績已掉了近8成。（王志偉攝）

「400個攤位大約有3成休息了，業績掉了8成」，清明連假過後首個假日，東大門不僅人潮稀落，攤商店家也早早打烊休息，甚至乾脆不開了。東大門各省一條街烤玉米攤商黃小姐表示，自從發布國家級警報後，東大門平日有將近6成沒開店，相當「慘」，好不容易盼到了週末，卻不見人潮，攤商心都涼了。

疫情至今，花蓮台東是台灣本島唯二淨土，原本花蓮市區人潮並沒有受到太大的影響，居民日常生活照舊，但上週連假，大批人潮湧入花蓮，太過聚集的結果，成為國家級警報發布的避免前往區域之一，連假一過，不僅帶走遊客，連花蓮在地民眾也都減少外出，夜市攤商業績大受影響，叫苦連天。

遭中央點名警示，為配合防疫管控人流，縣府今天已經做出總量管制作法，東大們面積換算安全人數可達7000人，但縣府擬管制最多讓5000人停留。福町夜市主委黃家明說，攤商願意共體時艱，配合總量管制和相關防疫措施，不過清明連假後人少很多，平日有時不到100人，許多攤商都快撐不下去了，希望政府能儘速提出紓困配套措施。

(中時 )