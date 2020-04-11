台中市觀旅局訪查觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，進行人流管制措施。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市觀旅局訪查觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，進行人流管制措施。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

人流管制措施實施後的首個假日，台中市府觀旅局出動23名以上主管，11日實地訪查超過50處人潮易聚集景點及12家旅宿，訪查結果發現，由於中市府持續配合中央全力防疫，市民、遊客及店家大多建立防疫觀念，各景點執行狀況大致良好，觀旅局針對少數可加強執行狀況進行紀錄及宣導改善。

為防疫安全，中央流行疫情指揮中心於10日起針對著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，進行人流管制措施，市長盧秀燕指示市府團隊應持續強化防疫工作。

針對中央流行疫情指揮中心所頒佈的管制措施，觀旅局立即依據中央指引規範，宣導請本市觀光景點、觀光遊樂業全力配合，降低疫情風險。

具體措施包括：

一、大坑6號登山步道起點、大甲鐵砧山遊客中心前、潭雅神綠園道終點、和平場站、新田登山步道等各公有停車場封閉50％停車範圍。

二、協請交通局及建設局針對大坑經補庫停車場與地震公園前公有停車場研議停車範圍控管。

三、向大台中腳踏車休閒協會及各租車業者宣導，配合中央政策實施人流管制措施，於各業者停車場封閉50％停車範圍。

四、通知麗寶樂園及東勢林場遊樂區二家觀光遊樂業依中央指引規範作好人流管制，如園區停車場車輛達50％，即提醒民眾改變行程勿再前往。

五、通知谷關地區溫泉業者、參山國家風景管理處及和平區公所規範作好人流管制措施。

六、聯繫請各旅宿公協會配合於連假前提供訂房數據供參，同時加強環境消毒及落實防疫作業。

觀旅局長林筱淇指出，人流管制實施首日，公部門場館及景點多數祭出相關配套措施，例如國立台灣美術館實施展廳容留上限100人限制，並採實名制現場掃碼登記控管入場。

谷關遊客中心的谷關溫泉文化館規範戶外100人，室內30人的入場限制，高美溼地木棧道公告社交距離並限制木棧道容留人數。台中國家歌劇院針對入場民眾嚴格要求戴口罩及提供酒精消毒。

至於一般民營的場所遵守人流管制及防疫機制，彩虹眷村貼出公告限制執行同時入村人數為300人。香火鼎盛的大甲鎮瀾宮，動員工作人員在門口為民眾量體溫及噴酒精消毒進行人流控制。

國道清水服務區公告社交距離並要求戴口罩及量體溫；草悟廣場(卡娜赫拉館)張貼防疫公告，並排隊管控入內人數。道禾六藝文化館室內館舍均有公告容留人數，並註明人與人之間需保持1.5公尺。

市府持續推動安心旅宿，旅宿業者皆依據規範落實防疫工作，服務期間除進行良好的人流管制，執行入口處量額溫、酒精消毒雙手、每二小時以酒精擦拭所有公共區域設施、退房後全面清潔消毒，且不接受居家檢疫或居家隔離者入住。

經觀旅局訪查發現，受到連假剛結束、疫情報導及天氣轉涼影響，各景區人流及停車場車潮大多介於2至5成之間，人流管制後的首個假日尚未出現具高風險的壅塞狀況。

但可能由於人流管制剛推出，仍有零星處所未能完整執行相關配套措施的情形發生，觀旅局除了現場宣導改善，亦將視必要情形協請其他局處協助。

觀旅局呼籲各景區、場館、賣場市集、宗教場所、旅宿等觀光人潮易聚集場所之權管或單位，應配合遵循中央疫情指引，確實做好相關的配套措施；或許目前的一些限制可能對於人潮及營收造成些許影響，但尚能維持日常工作及社交休閒生活。

(中時 )