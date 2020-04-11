中壢的徐姓工人去年8月底與3名友人聚在桃園八德一處土地公廟喝酒聊天，卻和劉姓友人起口角，遭酒瓶重擊頭部，當場頭破血流，黃姓友人載徐到住家旁工寮即閃人，徐卻因失血過多傷重不治，桃檢依傷害致死起訴劉男，黃男也吃上遺棄致死罪嫌。

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(中時 )