酒瓶砸頭死在雞寮 2友人遭訴 19:542020/04/11 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃檢依傷害致死起訴劉男，黃男也吃上遺棄致死罪嫌。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中壢的徐姓工人去年8月底與3名友人聚在桃園八德一處土地公廟喝酒聊天，卻和劉姓友人起口角，遭酒瓶重擊頭部，當場頭破血流，黃姓友人載徐到住家旁工寮即閃人，徐卻因失血過多傷重不治，桃檢依傷害致死起訴劉男，黃男也吃上遺棄致死罪嫌。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #友人 #致死 #酒瓶 #工寮 #住家 也許您會感興趣 推薦閱讀 夜店殺警案主嫌之一張家瑋台中落網 喊：逃亡很辛苦 14:292020/04/07 社會 禮讓直行車還被按喇叭 騎士不爽尾隨休旅車 11:352020/04/08 社會 喪失嗅覺仍接觸友人 法國宣布封城「鄰居還在家開趴」 16:422020/04/08 生活 泰籍男子工寮搭帳篷 警上門起出毒品 17:102020/04/08 社會 3莽男去年大甲媽遶境替友人出氣 誤打記者全遭起訴 17:402020/04/08 社會 黑山羊走失竟現身屋頂 飼主破涕為笑 13:412020/04/09 社會 疑尋仇報復！花蓮男遭4黑衣人砍傷 14:422020/04/10 社會 PMMA一個月毒死28人「最年輕17歲」 檢：致死率近100% 15:332020/04/10 社會 社會熱門新聞 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 萬象 人妻乳溝癢 車震偷吃小王嬌喊「幫我擦」 - 社會 常見3大類酒店 最肉慾的消費最低 - 社會 駭客天才張啟元入侵高鐵 花40元詐20萬遭判6月 - 社會 早上才出席市府教審會 小學校長下午昏倒不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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