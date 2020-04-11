吃感冒藥想睡覺？吃藥後皮膚怎麼出現紅疹？當心，這些可能就是藥品的「副作用」。不過，衛生福利部食品藥物管理署提醒，藥品副作用雖然存在，但也不要因為害怕藥品副作用而不敢吃藥，以免延誤了治療的時程，只要謹慎用藥，注意藥品副作用發生的可能，同時謹記「生病找醫師，用藥問藥師」，隨時與專業醫事人員保持好的聯絡，就能保障用藥安全。

藥品用於預防、治療或減輕疾病的作用，稱為療效；而其他對身體帶來的不良影響，稱為「副作用」。那要如何降低或避免藥品副作用帶來的影響？食藥署建議，可謹記「1看2應3問」。用藥前，看清楚藥品標示，遵從用藥注意事項；用藥後，注意藥品副作用之發生，即時反應；如有用藥問題，詢問醫藥專業人員，就能保障我們的用藥安全。

以下詳細說明，何謂「1看2應3問」：

一、「1看：看清楚標示，遵從用藥注意事項」：

用藥前，看清楚藥品外盒說明書(仿單)或藥袋資訊，瞭解藥品可能的副作用及注意事項。例如部分藥品具有嗜睡的副作用，服藥後應避免從事機械操作或開車等活動。

二、「2應：發生副作用時，即時反應」：

用藥後，如果有新增其他不適症狀，要適時懷疑可能是藥品副作用，另外，有些藥品副作用可能服藥一段時間後才會出現，也是要注意。發生藥品副作用時，可以檢視藥品說明書(仿單)，瞭解如何處置，有些輕微的副作用，停藥後即可恢復，但如果不適症狀未改善或惡化，或出現過敏反應症狀，例如皮膚紅疹、口腔潰瘍，應立即回診。

三、「3問：有用藥問題，詢問醫藥專業人員」：

當對於藥品使用有任何疑「問」，可以詢問原本開立藥品的醫療機構，或是就近詢問社區藥局的藥師或藥劑生，讓專業醫事人員幫忙解答心中用藥的問題。

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(中時電子報)