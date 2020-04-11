廖苡喬在民視《多情城市》中飾演「如萍」角色個性傻白甜，近日劇情發展，她感念父親不在身邊、又不能和親生兒子相認，想不開試圖想輕生，劇中傅子純飾演的兒子即時趕到，母子擁抱相認，催淚畫面感動網友，紛紛留言「還如萍一個公道」「真的太感人了」「終於沒有拖到禮拜一了」，引發一連串好評。

過去常被劇組虧是「下雨喬」的廖苡喬，她透露在頂樓女兒牆拍該場戲時，「前半段如萍一個人站在天台邊緣淒風苦雨的，風大又下雨，結果後半段兒子他們來了就出太陽」，苦笑「老天爺真的是很想幫如萍的淒慘孤獨加戲」，拍完戲後劇組小編本要幕後花絮，經歷風雨摧殘的廖苡喬嘆說「都拍完了，怎麼現在才來」。

民視《多情城市》廖苡喬飾演「如萍」終於和兒子相認，催淚畫面讓網友大讚感人。（民視提供）

傅子純在《多情城市》中飾演如萍的兒子。（民視提供）

劇中「如萍」苦情印象令人心疼，廖苡喬透露自己個性獨立不愛哭「把眼淚都給如萍了」，更是她入行10年來「第一部哭最慘的戲」，笑說希望導演可以讓如萍開心一點，「悲慘戲碼留戲劇就好」，因每場戲敬業痛哭，下戲回家眼睛糊到很痛，得用冰塊冰敷或吃葉黃素，大喊「好希望代言眼睛保養品」。

近日因戲被受注目，不少好友讚「明明年紀還輕又未婚沒有小孩，怎麼可以演出媽媽的神情」，廖苡喬媽媽也讚女兒「演得很傳神」，讓她相當感動。

(中時 )