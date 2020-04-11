白家綺與吳東諺結婚2年，去年產下兒子小肚臍，11日她透過經紀人轉達，年前就開始著手準備婚宴，她是牡羊座，加上兒子在4月又滿周歲，與老公討論後訂在4月12日舉辦婚宴，沒想到意外撞期教會年度盛事「愛在四月天」，兩人同為虔誠的基督徒，又決定將婚宴改到6月底，「疫情日益嚴峻，上個月我思考後真的不能，6月的婚宴再度取消，無限期延後。」

吳東諺(左)、白家綺與滿周歲的兒子幸福合影。(摘自白家綺臉書)

上個月一家三口到陽明山拍婚紗，她想像中跟兒子拍婚紗的過程是很時尚和專業的，並燦笑說：「兒子超級不受控，現在體重又重，整個就是一團亂。」她表示兒子現在對任何事情都充滿好奇心，「要cue他看鏡頭是個困難的事情，不管是媽媽、親友團和攝影師都叫到快燒聲了。」最後兒子終於有成功拍一些照片，「我們就沒在堅持了，因為大家都累了！」

白家綺與前夫生的2個女兒知道她要辦婚禮都非常開心，她們其實都很想參與媽媽的婚禮，後來知道婚宴二度延期的事情，「女兒們心情有點失望，也很希望疫情趕快過去，趕快再來辦婚禮。」

白家綺螢光幕上美艷動人。(資料照)

她分享婚紗走的是浪漫、清新的風格，「平常在工作時常濃妝豔抹的，這次改走生活化一些，拍攝過程當中有許多真實的互動。」再婚的她也跟勇敢追愛的女人加油，「不管遇到什麼都不要放棄去追求幸福的權利。」

(中時 )