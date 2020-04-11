同一部戲劇中，每位演員拿到的片酬卻大不同，不少高人氣明星一部戲可能上看幾百萬元或幾千萬元，但除了他們之外還需要大量臨時演員，才能順利完成一部作品；有一名臨演分享自己參與26場戲的收入，2個月時間賺不到3000元人民幣(約新台幣12800元)，慘到連打工領時薪都不如。

大陸橫店是拍古裝戲的片廠，有許多知名古裝劇都在當地拍攝，因此也時常聚集許多臨時演員，據悉，古裝劇最紅的時候一天曾多達3萬多人等拍戲；不久前，有一名臨時演員在網路上分享拍戲心酸，提到自己2個月接觸大大小小戲劇拍攝，參與26場戲，但最後總收入不到3000元人民幣(約新台幣12800元)。

臨時演員和男女主角們領的片酬太過懸殊，讓許多網友都很震驚，也替那些跑龍套的人感到不捨，甚至有人點出臨時演員有多重要，「他們不僅要跑來跑去，還常常錯過吃飯時間，一些危險動作又容易受傷，最慘還可能賠上性命」；但也有網友表示，不少臨時演員會願意這樣，都是在追夢，只等一個機遇，能從跑龍套變主角。

(中時電子報)