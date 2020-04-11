民航局高階官員指出，該局應業者要求，已經就客機客艙載貨公布指導文件，長榮航空與該局透過文件溝通，預計13日（周一）正式提出申請，中華航空與台灣虎航也準備提出申請，但是需要經過實際演練，快的話下周內可以正式開展這項運務。

民航局是在本月6日公布客艙載貨指導文件，本月9日國際航空運輸協會（IATA）也有發布參考文件。民航局官員指出，該局與IATA考慮到的問題都相同，危險品、冷藏品、化學品不能裝，只能裝箱型貨與袋裝貨，堆放高度不能超過椅背，走道與廁所不能堆放，貨物要用貨網及繩子固定。

客艙的貨物將透過運送餐車與免稅品的升降梯進出客艙，另根據航程長短，至少要有一名貨運看管員，以防遇亂流等特殊情況時，可做檢查與處置。如果貨物僅裝在經濟艙，審查與演練作業會加速。

華航相關主管指出，貨物當然是裝載貨艙最理想，客艙只能裝輕貨，公司會申請客艙載貨，但是不是真正執行，首先要看對方機場的機坪代理能不能配合提供人工卸貨，其次要看有沒有機會攬到適合的貨物。

目前華航為維持一定的貨運服務，除了18架全貨機，以客機純載貨航點已包含東北亞、東南亞及長程航線等共15個航點，以運送醫療防疫物資為主，如口罩、防謢衣、面罩、藥品及呼吸器等貨品，其次則為電子產品。

星宇航空因為目前僅有三架客機考慮疫情一旦獲得控制，飛機要立刻復飛客運航線，如果這段時間客艙用來裝貨，要設覆蓋貨物的網架，將來有拆除與清理的問題，因此不考慮客艙載貨。

(工商 )