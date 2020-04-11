新北英聽大賽將首次啟用「自動檜木精油酒精噴灑器」，讓所有參賽者在進入比賽場地前，都能採免接觸式的自動噴灑器消毒。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

新北英聽大賽將首次啟用「自動檜木精油酒精噴灑器」，讓所有參賽者在進入比賽場地前，都能採免接觸式的自動噴灑器消毒。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

新北市教育局原訂11日辦理的「專業英文聽力與詞彙能力(PVQC)大賽」，透過以賽促學、達到防疫不停學，為落實防疫相關規定與政策，並且考量此競賽攸關學生升學加分權益，教育局決定將賽事延期至5月9日辦理，並從原先1天的賽事分散成3天辦理，減少人群聚集所衍生的防疫風險。

新北市已連續第6年辦理「專業英文聽力與詞彙能力大賽」，今年在嚴重特殊傳染性肺炎疫情的衝擊下，將嚴正防疫，未來比賽將不開放家長進校陪考，並落實各項防疫措施，包括「縮小辦理的規模、不舉行開幕式也不用簽到、競賽當天全程佩戴口罩、採三階段(校門、資訊樓入口、教室入口)量測體溫及手部酒精消毒、分批次進試場、採梅花座安排考生座位、試場開窗(氣窗)保持通風、拉開(大)應試者之間距、換場時即進行全面滑鼠及鍵盤與座位等酒精消毒，並利用中午時段加強進行試場全面消毒，應試時間計1小時10分鐘，應試完畢後即離校，做到「賽前部署、賽期把關、賽後安心」三大原則。

為了讓考試防護更加安心，競賽將首次啟用「自動檜木精油酒精噴灑器」，讓所有參賽者在進入比賽場地前，都能採免接觸式的自動噴灑器，噴出檜木精油酒精消毒雙手，除了有75％酒精的防疫效果之外，更有檜木的自然清香，不僅緩和了比賽的嚴肅氣氛，更能安定及舒緩所有參賽者的身心，自動檜木精油酒精噴灑器是由瑞芳高工、亞東技術學院與黎明技術學院電機工程系跨校、跨領域共同合作，以檜木廢料創新實作出「檜木精油酒精」，結合自動控制與機電整合方面的專長，以樂高積木套件打造出「自動酒精噴灑器」，並首次運用在「2020年第六屆新北市專業英文聽力與詞彙能力大賽」中的考場報到處大規模試用。

瑞芳高工校長顏龍源表示，非常感謝黎明技術學院、亞東技術學院與臺灣師範大學，無私的將相關專業技術奉獻出來，加碼幫助此次賽事地防疫準備工作，更有意義。

教育局表示，新北市為幫技職生提升英語力，掌握職場關鍵力，重視學生自主學習能力，透過專業英文PVQC大賽，以賽促學、以賽促教，有助於完整檢視英語學習成效及接軌職場。教育部更將PVQC英語能力證明列為審查資料或加分條件，擁有PVQC證照除升學加分，更可藉由特殊選才管道進大學，國中生也能提前為學習歷程做準備，提升未來競爭優勢，因此，為兼顧防疫準備工作及學生就學權益，此次賽事因應疫情發展而延期，同時提升賽事防疫措施，給應試考生一個安心應考的環境。

(中時 )