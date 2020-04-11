台北市醫師職業工會今召開記者會，會中針對中央流行疫情指揮中心對於醫事人員的獎勵補償政策，提出3大訴求。中央流行疫情指揮中心表示，將在下周推出醫事人員補助的新要點，若出國補償趕不及申請，也會有第2批、第3批的申報機會。
台北市醫師職業工會的3大訴求，包括出國損失補償延長請領時限、修改獎勵條款，納入其他醫療職種，以及醫院先說如何獎勵員工，始得支領防疫獎勵。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，醫護出國的損失補償，4月30日的期限主要是初步瞭解申請人數、金額，若趕不及，仍會有第2批、第3批的申報。
他進一步表示，醫療體系是個大機器，不是只有第一線醫護有貢獻，急診、呼吸治療師、放射師、醫檢師、行政人員、清潔人員都有貢獻，都是防疫英雄，衛福部會修正要點，下周會對外公告。
至於各家醫院發燒篩檢站的津貼，石崇良表示，這些並非政府特別預算，而是各家醫院自己的加碼，若醫院加碼獎勵，政府也非常歡迎。
(中時 )
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