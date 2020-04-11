中職領先全球開打，在新冠肺炎疫情影響下，是唯一開戰的職業棒球聯賽，國外球迷除了透過CPBL TV之外，電視台「ELEVEN SPORTS」提供雙語轉播，英文轉播找來WBSC亞洲特派王雲慶及在台灣18年的外國人偉恩（Wayne McNeil）擔任主播及球評，趁機將台灣介紹給世界。

這次兩人的角色相當不同，要用英文向不太了解中職的國外球迷轉播比賽，王雲慶就表示轉播時不一定每個時刻都專注在比賽上，會透過比賽介紹中職背景，「這可能是線上收看人數最多的一次，是很好宣傳機會，讓大家知道我們是誰，為何這個時間（疫情）還能打棒球。」一旁的偉恩也補充，「還有介紹台灣在哪。」

王雲慶提到這應該是中職史上第2次在國際間轉播，中職元年NHK有轉播，相隔30年又有機會讓世界看到，讓他相當期待，也希望透過這個機會告訴全球，只要防疫做得好，生活還能跟平常是一樣的。

而偉恩自2002年就到台灣生活，18年來已經能說一口流利中文，此外相當關注中職，不只會看轉播，新聞、書籍都有涉略。他也分享剛到台灣時看球的趣事，「美職跟中職的風格不同，大聯盟球迷會在觀眾席吼球員，但台灣不行，有一我在天母吼球員，結果被警察關切，是有文化差異的。」

雖然王雲慶笑說要進行英文轉播相當緊張，擔心會搞砸，但從言談中看出他滿滿的驕傲，「以前跟中華隊經典賽集訓時，向外國人介紹我們是Chinese Taipei，但轉播一開始我就會說『歡迎大家看台灣的中職』，這不只是一場棒球比賽，背後還有深厚的意義。」

王雲慶也相當感謝電視台的邀請，這是多花成本的事情，卻是將台灣推向國際的機會，感謝電視台為台灣盡心力。「ELEVEN SPORTS」的英文轉播提供給非台灣、日本地區觀看，可從官方Twitter知道更多資訊，11日中職開幕賽因雨延賽，明日英文轉播如期進行。

(中時 )