呂奇旻相隔兩年重返SBL球場，恰巧對上自己老東家台啤。(中華籃協提供/黃及人台北傳真)

由於季後賽態勢提前底定，包辦上、下半季冠軍的台啤，11日不僅讓巴克利、塞瑟夫兩名洋將輪休1天，也讓蔣淯安、黃聰翰、黃鎮等主力沒換球衣，面對同樣沒讓洋將愛德上場的桃園璞園，台啤最後仍以79比73贏球，也拿下4連勝。

「由於蔣淯安、黃聰翰與兩名洋將都沒打，讓我們上場時間較少的球員有了磨練機會，我就是照著教練團指示去打，」全場投8中6、貢獻全隊最高15分的王皓吉表示，「不管我們在總冠軍賽碰上裕隆或璞園，我們都會一樣全力以赴。」

璞園已經提前結束第17季所有例行賽，例行賽戰績18勝14敗，是否會排第2？將看12日裕隆與台啤之戰結果而定，無論如何璞園都將在下周二的年度挑戰賽面對裕隆，看哪隊能夠率先搶到第3勝，換取晉級總冠軍賽跟台啤爭冠門票。

此役另外一個觀戰重點，則是上季從台啤跳槽璞園的呂奇旻，終於迎來穿上璞園球衣的初登板，他替補打了5分鐘，拿3分、1助攻，他上次在SBL例行賽出場，是2018年4月3日，當時他還效力台啤，隨後就因進行半月板移植休兵至今。

(中時 )