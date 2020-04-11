曾發現Facebook付款漏洞並刪除祖克伯臉書，被封為「駭客天才」的張啟元，2018年底入侵台灣高鐵「T-Express行動購票」系統，以40元訂購「南港至台北」車票旋即辦理退票，竄改退款金額為20萬元企圖詐領，遭高鐵察覺有異提告，張雖稱是要進行維安漏洞測試，但桃園地院法官認為他未獲授權，且已有統聯詐領前例，仍依違法製作財產權紀錄取得財產未遂罪判處他6月徒刑。

張啟元2018年12月7日下午在台中住家，透過手機APP台灣高鐵「T-Express行動購票」系統訂購40元車票，再用筆電攔截訊息封包，將參數刪除竄改成20萬等不同數字，干擾高鐵主機，成功讓退款20萬元的數據通過檢核，所幸退款前高鐵檢核系統發現金額異常，報警提告。

張啟元坦言未獲高鐵同意或授權，辯稱並非要詐取財物，只是希望台灣的資安更進步，若要惡意攻擊，就不會使用真實姓名，若收到20萬退款會退還。辯護人也稱張長期以來即為LINE、臉書、蘋果等國際型企業，主動進行系統漏洞偵測，即「白帽者」義舉，為了網路資訊安全而不斷默默付出努力，並獲得各家企業公開表揚讚譽，且是用真名，並非基於不法所有意圖，且自始至終未獲任何不法利益。

但桃園地院法官認為，張啟元的作為歷經多方嘗試，符合「不正方法」及輸入「不正指令」，且根據張提出的「白帽駭客」新聞相關報導，多次強調攻擊行動都是經過授權，不可以任意為之，張更曾3次利用統聯售票系統漏洞將票面金額更改為1元，還曾成功搭上車，遭台中地院判拘役60日，認為他「會退款」是空言，不斷竄改測試方式已危害資安安全，依非法以電腦製作不實財產權得喪變更紀錄得利未遂罪判6個月，且不予諭知易科罰金，但仍有易服社會勞動的可能。

(中時 )