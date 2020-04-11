新冠肺炎持續延燒，在行政院長蘇貞昌領軍下，台灣防疫成果受到國際讚揚。有網友預測，蘇貞昌會是2024民進黨總統候選人。

PTT鄉友貼文指出，看這個樣子，2024總統是蘇貞昌，現在疫情做得這麼好，國民黨這樣下去，要怎麼取回政權，可惡耶，國民黨要爭氣。

另一位PTT網友也分析說，以年齡來說，蘇貞昌72歲，4年後76歲。但是美國總統參選人拜登77歲、桑德斯78歲，連美國總統川普都73歲了，這樣來看年齡，好像也還好。最重要是英系沒人能選總統，行政院副院長陳其邁一定回高雄，選總統也不成氣候。加上2019年蘇上任閣揆，讓總統蔡英文聲望明顯上升，與其看新潮流的鄭文燦、賴清德兩人互打，英粉報恩挺蘇，不是不可能。

底下網友留言表示，「亂世才能出英雄，蘇貞昌上次選總統就是敗在台灣人日子過太爽，蘇貞昌才會被埋沒。只要到2024之前台灣維持住現在這種大環境，行政院體系一定比縣市長體系更有機會。」、「郭台銘都讚賞蘇貞昌的效率，很可以。」

但是也有人表示不認同，「可是綠營支持者很多都不喜歡年紀大的人。」、「重點是他也不會出來，當新潮流吃素？」、「一個行政院長，整天只會吵架。」、「笑死人，上次輸幾票？」、「他敢選，就叫侯友宜出來跟他對壘。」、「難，太老。」

(中時電子報)