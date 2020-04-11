新冠肺炎疫情擴散至中南美洲，巴西疫情拉警報，就連位於亞馬遜雨林與世隔絕的亞諾馬米原住民部落（Yanomami）也傳出首例確診。一名15歲少年上周被確診感染，且是重症狀態，如今收治醫院宣布，該名少年已過世。

亞諾馬米部落這位15歲少年檢測結果出來時已出現重症狀態，隨即被送往北部拉諾馬州首府博阿維斯塔（Boa Vista）的醫院加護病房。他也是巴西第一名確診的原住民。

然而經過多日治療，院方仍宣布該名重症少年過世。巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）表示，「亞諾馬米部落出現確診令人相當憂心，因該部落與世隔絕，幾乎沒有什麼抗體可以抵抗外來病毒，儘管當局已盡力保護，以免部落受到感染，但仍難擋疫情。」

表亞諾瑪米部族權益的「胡卡拉亞諾馬米協會」（Hutukara）指出，該名少年開始出現病徵後，曾經與其他多位原住民接觸，令人擔心病毒會在雨林內迅速擴散。發言人指，萬一病毒在原住民社群中大爆發，恐造成種族滅絕。

亞諾馬米部落人口約2.7萬人，特色是臉部彩繪及繁複的臉部穿孔。當地媒體指出，這些原住民因為長期未接觸外界，因此對外界病毒沒有抗體，過去天花、瘧疾出現時曾造成大批原住民死亡。

(中時 )