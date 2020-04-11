管委會指出，目前廟口夜市的生意比平常下滑超過7成，雖然夜市管委會要求店家強制在地板貼上安全距離等措施，但生意也沒有因此好轉。（吳康瑋攝）

攤商自2月起皆全面戴上口罩及酒精消毒座位，以確保遊客飲食方面的衛生安全。（吳康瑋攝）

應該是最熱鬧時段的周五傍晚，整個廟口卻人煙稀少。（吳康瑋攝）

廟口夜市人煙稀少，店家僅能站在攤位上，等待客人光顧。（吳康瑋攝）

中央流行疫情指揮中心公布，夜市管制方面，除須全程配戴口罩外，也提出總量管制計畫，包含規劃單一出入口等，要求攤商配合，對此，基隆廟口愛四路夜市攤販管理委員會祕書蔡毓琳指出，基隆廟口夜市包含大小巷弄，就有超過12格出入口，不可能實行單一出入口的總量管制，她呼籲地方政府出面與中央協調討論，制定適合在地夜市的防疫措施。

記者實際前往觀察發現，基隆廟口夜市為仁三路夜市與愛四路夜市兩條街道所組成，而所謂的廟口「奠濟宮」，則坐落在仁三路夜市側，有知名的鼎邊銼等小吃攤，但原應該是最熱鬧時段的周五傍晚，整個廟口卻人煙稀少，甚至有店家難掩失望地說，「原本廟口就已經沒什麼人來了，竟然還下大雨，乾脆直接關店好了」。

對此，蔡毓琳表示，目前廟口夜市的生意比平常下滑超過7成，雖然夜市管委會要求店家強制在地板貼上安全距離等措施，但生意也沒有因此好轉，她指出，「攤商也僅是跟政府借地做個小本生意」，並希望政府出面幫幫忙。

針對廟口夜市的防疫措施，蔡毓琳指出，攤商自2月起皆全面戴上口罩及酒精消毒座位，以確保遊客飲食方面的衛生安全，而自8日起，夜市管委會也自發要求店家強制取消試吃，廟口超過70家的業者都全數配合，並有訂製簡易隔板，來預防飛沫傳染發生，她希望不僅店家安心，也要讓市民可以放心。

(中時 )