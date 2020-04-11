新冠肺炎疫情肆虐全球，目前日本確診人數已突破6000例，而有消息指出，一名皇室護衛官也確診新冠肺炎，此案例也是皇宮警察總部，首次出現護衛隊成員確診的案例。

根據《NHK》報導，東京11日傳出一名皇室護衛官確診，不過這名皇室護衛官在出現症狀後，都待在家中休養，沒有與日本皇室任何的成員以及其他護衛隊接觸，且也沒有相關人士傳出有症狀出現，所以目前暫不會對皇室成員進行篩檢。

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(中時電子報)