要成立社區棒球隊並不容易，必須先向社會局申請棒球發展協會，還得有足夠經費才能招生、聘請教練，且高雄簡易的棒壘球場少，導致場地租借不易，若逢比賽期間，小太陽球隊訓練就必須停擺，造成學員及教練莫大的困擾，期盼企業多支持，讓他們度過層層難關。

籌組社區棒球隊必須有大量經費購買球具、招生、租借場地、聘任教練等等，先前也有許多熱愛棒球的人士創辦社區棒球，但受到經費的限制紛紛解散，甚至有球隊只成立1個月就收攤，導致高雄的社區棒球隊與其他縣市相比較並不盛行，若有企業支持，社區棒球隊必定會有更好的發展。

除此之外，球場及教練也是令人頭痛的問題，因為高雄簡易的棒壘球場較少，多半都是學校內自設的棒球訓練場，但假日並沒有對外開放租借；相對於經費較少的社區棒球，普遍教練都於平日在學校任教，很少教練會願意犧牲假日來訓練社區棒球隊的選手。

小太陽社區棒球隊創辦人兼教練薛丙奇表示，高雄場地少，如果遇到比賽或下雨的狀況，他們就只能停練，這對孩子的訓練影響很大，會在他們球隊任教的教練其實都是情義相挺，並且真心關注棒球發展的教練，希望企業看到他們對基層棒球的用心，多支持社區棒球隊。

(中時 )