警方路檢攔查機車有無改裝等違規。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市內湖區環山路、成功路及康寧路等路段，近日夜間常有改裝車輛超速行駛，不僅噪音擾鄰，更影響周邊道路交通安全。內湖警分局自4月起規劃優勢警力，結合環保局環保稽查大隊不定期共同執行取締危險駕車勤務，並針對超速行駛、改裝車噪音及危險駕車等違規加強執法。

警方表示，不當改裝車體、電氣設備，車輛安全結構可能減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下罰鍰，並責令檢驗。

而改裝排氣管部分，除違反「噪音管制法」，可處車主或駕駛人1800元以上3600元以下罰鍰，另亦可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、第43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰緩。

內湖分局呼籲民眾勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，除能確保行車安全外，也避免噪音影響環境安寧，並將持續配合監理站、環保局等單加強稽查改裝及噪音車，還給民眾寧靜的夜晚。

(中時 )