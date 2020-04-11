高雄出產過許多知名職業棒球好手，但近年受到少子化影響，接觸棒球運動的孩子越來越少，愛打慢速壘球的薛丙奇特地找來前職棒球星田顯明成立高雄小太陽社區棒球隊，每個星期六都會在鳳山區迷瑪力球場進行訓練，為的就是讓更多孩子可以培養運動興趣，並享受打棒球迷人的魔力。

小太陽社區棒球隊至今創辦3年，主要招收國中、國小的學員，目前約有60名隊員，創辦宗旨是希望高雄的孩子藉由接觸棒球、認識棒球，培養運動習慣，更能結交到志趣相投的同儕，雖然只是社團，不像科班每天密集訓練，但假日期間到球場運動流流汗，絕對是比窩在家打電動更好的選擇。

小太陽社區棒球隊創辦人兼教練薛丙奇表示，會創這支球隊是希望高雄的基層棒球發展越來越好，近年來，看到選手們不斷成長，越來越多孩子願意踏進球場、關注棒球運動，令他相當欣慰，也是他持續創辦的動力。

兒子就讀四年級的郭爸爸表示，除了讀書之外，培養孩子運動習慣也相當重要，兒子進入球隊後，不只在球技上有收獲，在各方面都有明顯的轉變，做任何事情都更有紀律更有想法，因為他們在訓練中學習到團體生活的觀念。

(中時 )