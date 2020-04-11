新冠肺炎疫情延燒，台灣今天(11日)也再度新增3名確診案例，皆為境外移入，指揮中心公布消息後，PTT網友整理資訊發現，其中2人的時間軸讓大家氣炸，直說不知道害了多少人。

指揮中心表示，案383、384都是長期居住美國，383在美國工作，3月31日出現胃部不適、食慾不佳並自覺發熱，曾於美國當地就醫；384則是長期旅居美國，4月3日出現咳嗽有痰症狀。2人都是於昨天入境，由機場採檢通報，於今日確診。

不少網友看到發病史後，紛紛痛罵「等等，昨天入境？」、「跟他們同班機的不就GG了」、「發病還登機，應該要法辦才對吧」、「又是長期旅居回來用健保的」、「沒事美國人，出事台灣人」，但也有不少人反駁「發病後主動回台告知，還好吧」、「主動告知很有良心了」、「發病當然可以登機，又不是確診」、「有我們護照為何不能回台？」

(中時電子報)