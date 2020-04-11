受到新冠疫情衝擊，美國1986年開始的「火人祭」（Burning Man Festival）今年將首次停辦。

火人祭為期8天，每年8月底至9月初在內華達州黑石沙漠（Black Rock Desert）登場。根據《衛報》報導，儘管預定8月30日揭幕的火人祭距今還有4個多月之久，但因為新冠疫情這個變數，還是決定停辦。主辦單位在網站上寫道：「在2020年，我們比以往任何時候都更需要人際關係和即時交流。但是公共衛生和我們的參與者、工作人員以及內華達州居民的福祉是我們最優先考慮的要務。」

台灣曾派代表參與火人祭，藝術家蕭青陽曾分別在2015年與2017年擔任臺灣團隊的領隊，在黑石沙漠中建了一座七層樓高的蓮花媽祖廟、如來神掌等巨型作品獲得好評。

火人祭每年都有不同的主題，鼓勵大家打破常規，用天馬行空的想法，透過藝術創造來展現自己的作品，因此活動中常有意想不到的荒誕作品出現，吸引來自全美，甚至世界各地嚮往自由、創意及冒險的人參與。活動的最高潮就是在倒數第二天放火燒了巨大的作品。

(中時 )