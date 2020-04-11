在行員與員警積極攔阻下，才讓老婦避免被騙。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

「早安圖」竟成了詐騙起手勢！北市南港一名婦人，日前在LINE收到友人傳來的早安圖，緊接著又接獲友人用LINE打來的語音電話，聲稱最近因手頭緊，想向婦人借10萬元應急，幸好臨櫃匯款時行員機警，立即通報員警前來拆穿騙局。

南港分局同德派出所員警葉奕杭日前接獲同德郵局通報，指有一名婦人疑似遭到詐騙，葉員趕赴現場了解，婦人表示，上午一如往常收到友人傳來的早安圖，稍後便接到該名友人撥打LINE語音通話閒聊，對方表示因換了電話號碼，連帶LINE也換了新帳號，特意傳早安圖並撥打語音電話告知，最後聲稱最近因資金調度困難，請婦人匯款10萬元應急，並附上銀行存簿相片。

婦人說，起初她也半信半疑，但檢視友人的LINE頭像，確實是自己與友人先前一起出遊的合照，所以確認是自己的友人，遂前往郵局準備匯款。

葉員見婦人深信不疑，便主動出擊、直接用婦人手機回撥視訊電話，要讓婦人看看對方的「廬山真面目」，結果視訊電話接通後，對方聲音為一年輕女性，與婦人的友人聲音明顯不同，且對方刻意躲避鏡頭，一下稱手機前鏡頭刮傷導致畫面模糊，一下又稱不小心切換到後鏡頭，不知要如何切換回來，然後便匆匆掛斷電話。

員警請婦人回派出所後，以系統查詢該電話號碼，發現已有2次詐騙通報紀錄，研判應是LINE帳號遭到盜用，遂請婦人直接撥打友人舊的電話號碼，發現友人根本沒換電話，也沒有換LINE帳號，更沒有向婦人借錢。婦人這才終於恍然大悟，趕緊將錢存回，並慶幸還好有行員及員警機警協助，始保住自己的辛苦積蓄。

(中時 )