據美國約翰霍普金斯大學的最新統計，10日新冠肺炎疫情創下在美爆發以來的單日最高死亡人數，突破2000人，成為全球首例，也讓美國死亡總數達到1萬8千777人。有專家表示，美國每日的死亡人數很可能達到高峰。

美國之音引述CNN報導，白宮目前依賴的評估新冠肺炎疫情高峰的模擬圖表的製作專家表示，儘管每個州的疫情高峰期可能會有所不同，不過在全國層面，看來已經非常接近高峰。

儘管美國目前採取的保持社交距離政策產生了非常積極的效果，但白宮新冠病毒疫情特別小組協調人伯克斯醫生星期五表示，美國在病例數目上還沒有達到高峰。她敦促美國人繼續嚴格保持社交距離，確保病毒不再繼續擴散。

此外，白宮新冠病毒疫情特別小組首席衛生專家、美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇表示，聯邦政府在考慮向對新冠病毒有免疫力的美國人發放免疫卡，以此幫助辨別出那些已經具有病毒抗體的人，一旦未來幾個星期政府宣布經濟重新開放計畫後便可以重返工作。美國近期將推出大規模檢測新冠病毒抗體的測試方法。

美國總統川普在白宮簡報會上表示，星期二將宣布成立一個重開經濟委員會，邀請跨黨派的政界、商界及其他人士參與，向白宮提出何時及如何重開經濟和幫助經濟復興的重大決策建議。

(中時 )