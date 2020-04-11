二伯和蔡波能的溫馨合照，卻讓大家眼睛不知道該看哪。(圖/ 摘自蔡阿嘎Instagram)

知名YouTuber蔡阿嘎和二伯婚後積極做人，本月1日第二個小寶貝蔡波能平安出生，從還在娘胎裡就圈粉無數；最近蔡阿嘎在Instagram曬愛妻二伯和蔡波能溫馨合照，但大票網友全被二伯滿滿母愛的超巨事業線吸引，底下留言大歪樓。

蔡阿嘎10日在Instagram曬出二伯和蔡波能的合照，興奮地說「二伯跟蔡波能的自拍！！嗚嗚嗚…好閃…好溫馨啊…」，最後也忍不住提到自己在家裡的地位變成第四名；從照片中看到二伯和蔡波能側躺在床上，兩人閉著眼睛面對鏡頭，二伯一臉慈母笑容，但稍微往下看就能清楚見到「超深事業線」。

有許多網友看完照片都感受到濃濃溫馨氛圍，有一些人目光卻被二伯超深的事業現吸引，留言瞬間歪樓，「好凶」、「哇哇哇露溝了」、「二伯的身材真好耶，都不知道要看哪了」、「二伯好胸」、「二伯的美溝，看錯地方了XDDD」。

(中時電子報)