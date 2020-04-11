台中市東勢區今日晚間19時許，1名男子騎車行經東關路時疑似因煞車不及，追撞前方自行車，造成騎士多處骨折受傷，駕車於後方之特戰指揮部黃姓官兵等3員立即通報警方前往處理，車禍意外過程中官兵除即時通報警方、協助交管及處置，避免擴大傷害，並分由一員於現場管制後方來車、維持現場安全，另一員聯繫警方協助醫護人員傷口處理及急救程序，並紀錄傷者當下狀況，熱心助人受到肯定。

路見車禍意外，特戰官兵及時協助。(民眾提供)

特戰官兵適時運用軍中所學醫療知識，並適時向傷者伸出援手，展現了「軍愛民、民敬軍」精神。

(中時電子報)