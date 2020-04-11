路見車禍意外 特戰官兵及時協助 21:282020/04/11 中時電子報 湯萱樂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 路見車禍意外，特戰官兵及時協助。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市東勢區今日晚間19時許，1名男子騎車行經東關路時疑似因煞車不及，追撞前方自行車，造成騎士多處骨折受傷，駕車於後方之特戰指揮部黃姓官兵等3員立即通報警方前往處理，車禍意外過程中官兵除即時通報警方、協助交管及處置，避免擴大傷害，並分由一員於現場管制後方來車、維持現場安全，另一員聯繫警方協助醫護人員傷口處理及急救程序，並紀錄傷者當下狀況，熱心助人受到肯定。 路見車禍意外，特戰官兵及時協助。(民眾提供) 特戰官兵適時運用軍中所學醫療知識，並適時向傷者伸出援手，展現了「軍愛民、民敬軍」精神。 (中時電子報) #官兵 #車禍意外 #特戰 #協助 #特指部 #車禍 #軍人 #協助 #救人 #剎車 #骨折 也許您會感興趣 推薦閱讀 魏應充助關懷青少年翻轉人生 首推將才學堂就業班 13:002020/04/07 生活 官兵曾到11熱點需自主管理 顏德發：睡覺也要戴口罩 11:282020/04/08 軍事 陸軍航特部爆集體吸金詐騙 嚴德發：9士官兵涉案送司法調查 10:522020/04/08 社會 國防部長嚴德發：將重新調查航特官兵遭詐騙案 12:272020/04/08 軍事 若「羅斯福」航母染疫發生在海軍？國防部：國軍有套B計畫 13:292020/04/08 軍事 國防部逾18萬官兵…只分配1萬7千片口罩 立委叫屈 14:072020/04/08 軍事 不夠罩 18萬國軍日配1.7萬片 04:102020/04/09 生活新聞 尼米茲號 也有1名官兵確診 04:102020/04/09 國際大事 美海軍大地震 代理部長下台 04:102020/04/09 國際大事 當艦長槓上部長 04:102020/04/10 時論廣場 社會熱門新聞 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 社會 常見3大類酒店 最肉慾的消費最低 - 社會 路見車禍意外 特戰官兵及時協助 - 社會 內湖民眾整地 意外發現女屍 - 社會 主婦變紅牌酒店女！確診女公關「難言之隱」曝光 隱瞞丈夫情緒崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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