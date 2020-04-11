近日多個歐美國家為防堵疫情，禁止民眾出門，許多人都窩在家裡當「沙發馬鈴薯」。不過，英國南部海濱1名53歲男子與1名27歲長跑運動員，不約而同的選擇在自宅樓梯完成「登山」目標。前者費時4天，在家中的30級階梯上下來回走動，最終達到相當於登上世界第一高峰聖母峰、約8850米的高度。這2名「登山者」希望，能鼓勵大家保持積極，並透過運動排解壓力。

英媒10日報導，格里芬（John Griffin）待在自己3層樓的住宅內，每日花費6個半小時在30個階梯爬上爬下，一共走了4萬多步，加上「登頂」1363次後，終於達到聖母峰的高度，也為當地1間食物銀行籌得善款。之後格里芬與妻女在屋頂上懸掛英國國旗慶祝，他表示，不斷重複看見相同的樓梯，確實令人崩潰，但室內探險確實是分散注意力的絕佳方法。

27歲的索思沃思（Rory Southworth）也發現，室內登山是絕佳的戶外有氧運動替代方法，他還全副武裝、背著所有登山裝備在家中爬樓梯。

索思沃思利用Instagram召集其他同好，組團一起挑戰5天內攀登5364米、相等於聖母峰營地的高度。他表示，在家爬山其實一樣辛苦，因為「峰頂」太容易到達。索思沃思目前還打算發起另一項挑戰，希望舉行每天早上爬一座不同山峰高度的比賽。

(中時 )