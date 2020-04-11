準副總統賴清德升格當阿公，大兒子賴廷和媳婦陳筱依3月底在美國生下男嬰，此新聞一出，卻意外引發兩派網友留言激戰。

有一派網友舉前總統馬英九為例認為，「當初綠營是怎麼駡馬英九，説馬英九當美國人爸爸，奇怪馬唯中不是成年人嗎？在美國讀書工作，不行嗎？綠營做就没事？」、「本來是平常事，但這一直是綠營拿出來攻擊國民黨的無聊事，現在咱未來副總統是美國人的阿公，那就是平常事了，因為這位美國阿公是綠色的沒事啊！真是見到鬼了！」、「歡迎繼續在美國發展。但是為了台獨，敢不敢讓金孫放棄美國籍？」

另有一派則認為對賴清德有啥好酸的，「再酸牙齒掉光光。」、「他兒子又沒任公職，為何成年人兒子不可以到美國發展？」、「馬英九一句話，罪不及家人，媒體不是就全停了，馬英九可以，為何賴清德不可以？」、「孩子已經成人，有選擇的權力，父母也無法干涉。」、「藍綠一個樣，不用在那抹來抹去。」

有一位網友則中肯說：「既然覺得馬英九被酸那麼久不好？又何苦用同樣的方式對待？釋出善意的祝福吧！都是台灣的子弟，大家平安健康。」

(中時電子報)