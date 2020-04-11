新華社11日引據日本媒體報導，東京奧運會聖火在福島的展覽被緊急叫停後，現在已經被放置在一個「秘密地點」保存。

按照國際奧委會的規定，奧運聖火一旦點燃，在奧運會閉幕之前不能熄滅，由於東京奧運會被推遲一年，閉幕式在2021年8月8日晚舉行，這意味著3月12日在希臘引燃的聖火將燃燒一年零五個月。

據共同社引述東京奧組委消息人士的話說，保存奧運聖火的地點現在是一個秘密。

日本首相安倍晉三7日宣布日本多地進入緊急狀態後，在日本福島舉行的奧運會聖火展覽也只能停止，展覽只進行了6天。聖火展覽原計劃舉行到4月30日。

與東京奧運會一樣，奧運聖火的命運可謂一波三折，從3月12日在希臘古奧林匹亞點火儀式開始，沒有一項活動能夠按照計劃進行。

火炬接力本來計劃在3月26日舉行，但東京奧運會在24日就被宣布推遲一年舉行，火炬接力也被迫全部取消。奧組委主席森喜朗提出將在福島的展覽擴大到全國，尤其是在原本火炬接力無法抵達的偏遠地區展覽，福島的展覽被取消後，聖火未來的命運是一個很大問題。

(中時 )