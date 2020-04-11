知名主持人劉寶傑。(本報系資料照)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，日前親口證實案379例為台北某知名酒店女公關，該案一夕由生活單純的家庭主婦變成高檔酒店紅牌，戲劇化過程引爆熱議，更可能因「難言之隱」成為防疫破口！資深財經媒體人黃世聰日前在談論此議題，更直言「這一段時間那種所謂的酒店或是相關的營業酒廳等，事實上他們生意比以前更好一點點、比以前更好」，令主持人劉寶傑忍不住驚呼：「真的假的？都什麼時刻了，你說酒店生意比平常好？！」

為何酒店等娛樂場所會在新冠肺炎疫情期間生意比以前更好？媒體人王瑞德表示，越苦悶的結果，有些人就想要去找一個宣洩管道，就如何為何上個禮拜墾丁會有這麼多人潮在裡面的意思一樣。

王瑞德要大家別小看酒店小姐的能力，很多女生可能不懂男人為何要去酒店，當場爆料台灣某媒體大亨有次跟家人吵架後，氣噗噗地跑到台北市中山區這間酒店，想不到媽媽桑要這位大亨等她一下，立刻從自己包包拿出一條領帶，大唱生日快樂歌，「他的生日只有酒店媽媽桑知道！」讓大亨感動落淚，當場送給媽媽桑一台賓士車。

(中時電子報)