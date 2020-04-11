美髮店莊皇遭官女駕車撞毀。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

台南市官姓女子11日凌晨4時從中西區保安路租屋處駕車外出，疑因精神恍惚，一路連續擦撞路邊車輛，在海安路與尊王路口撞上1名60多歲老婦人，直到海安路與友愛街口撞上1家美髮店才停車，她送醫抽血酒測○‧5毫克，老婦人傷重送醫不治，官女依照過失致死罪嫌移送台南地檢署。

22歲官姓女子直到11日下午才在醫院悠悠醒轉，她自稱凌晨零時許返回保安路租屋處，吃了數顆安眠藥睡覺，之後即「斷片」不省人事。

警方卻從監視器中發現，官女凌晨4時許從住處駕車出門，卻一路行車不穩，先在保安路與金華路擦撞1輛路邊停靠汽車，隨後在保安路上2度擦撞路邊汽車，兩輛車身板金皆凹陷。

官女卻持續往前開，在海安路與尊王路口撞上1名60多歲老婦人，老婦人倒地，她仍未停車，直到在海安路與友愛街口撞上1家美髮店，才將車停下，老婦人傷重送醫不治。

官女凌晨鬧區連4撞，早有路人報案，她被送往醫院，11日下午清醒後被告知撞死人，她卻稱什麼都不記得，抽血驗出酒測值○‧5毫克，警方依照過失致死罪、公共危險罪與肇事逃逸罪嫌將她移送台南地檢署偵辦。

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(中時 )